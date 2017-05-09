連任假想敵是朱是賴？ 柯P：選舉還是有地域性...

2017-05-09 15:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕電視台民調顯示，若明天進台北市長投票，朱支持度略勝柯1％；若賴清德出馬與朱、柯競逐，朱將以38%支持度贏過兩人。對此，台北市長柯文哲今中午接受訪問直言，選舉還是有地域性，像朱立倫在新北，離台北比較近；賴神（賴清德）不管再怎麼厲害，還是在台南，因為距離比較遠，人脈還是有差。

柯文哲今接受廣播電台專訪，被問及是否把朱立倫當對手。柯重申，自己現在是把每天該做的事做好，如果煩惱有幫助，那就一起坐下來煩惱，但問題是煩惱也沒有幫助，媒體一下說是傅崐萁，一下是張善政，請問想這些有幫助嗎？

柯也指自己是看過很多生死的醫生，有自己的人生觀，既然不小心當了台北市長，就把它做好，大家都會想很多，雖然曾經一度因為民調差，想說該怎麼辦，但後來想通了就是做自己，呵呵笑說「所以現在就恢復正常了。」

廣播主持人黃光芹追問，是否希望民進黨繼續禮讓？柯說，當然希望綠營能禮讓，因為民進黨是最重要的盟友，他也說民進黨、社民黨、時代力量、國民黨本土派，能撿的票盡量撿。至於兩位可能的競爭對手朱立倫和賴清德，柯表示選舉還是有地域性，像朱立倫在新北，離台北比較近；賴神（賴清德）不管再怎麼厲害，還是在台南，因為距離比較遠，所以人脈問題還是有差。