| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 政治

連任假想敵是朱是賴？ 柯P：選舉還是有地域性...

2017-05-09  15:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕電視台民調顯示，若明天進台北市長投票，朱支持度略勝柯1％；若賴清德出馬與朱、柯競逐，朱將以38%支持度贏過兩人。對此，台北市長柯文哲今中午接受訪問直言，選舉還是有地域性，像朱立倫在新北，離台北比較近；賴神（賴清德）不管再怎麼厲害，還是在台南，因為距離比較遠，人脈還是有差。

柯文哲今接受廣播電台專訪，被問及是否把朱立倫當對手。柯重申，自己現在是把每天該做的事做好，如果煩惱有幫助，那就一起坐下來煩惱，但問題是煩惱也沒有幫助，媒體一下說是傅崐萁，一下是張善政，請問想這些有幫助嗎？

柯也指自己是看過很多生死的醫生，有自己的人生觀，既然不小心當了台北市長，就把它做好，大家都會想很多，雖然曾經一度因為民調差，想說該怎麼辦，但後來想通了就是做自己，呵呵笑說「所以現在就恢復正常了。」

廣播主持人黃光芹追問，是否希望民進黨繼續禮讓？柯說，當然希望綠營能禮讓，因為民進黨是最重要的盟友，他也說民進黨、社民黨、時代力量、國民黨本土派，能撿的票盡量撿。至於兩位可能的競爭對手朱立倫和賴清德，柯表示選舉還是有地域性，像朱立倫在新北，離台北比較近；賴神（賴清德）不管再怎麼厲害，還是在台南，因為距離比較遠，所以人脈問題還是有差。

廣告
  • 台北市長柯文哲9日廣播節目專訪，對於連任可能面對的兩位競爭對手朱立倫和賴清德，柯表示選舉還是有地域性。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲9日廣播節目專訪，對於連任可能面對的兩位競爭對手朱立倫和賴清德，柯表示選舉還是有地域性。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市長選舉 朱立倫 柯P 柯文哲 競選連任 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：連任假想敵是朱是賴？ 柯P：選舉還是有地域性...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.