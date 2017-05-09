未獲WHA邀請 郝、洪、朱︰遺憾

郝龍斌、洪秀柱、朱立倫9日早上出席新北市婦女會舉辦的模範婆媳表揚大會，對台灣未獲邀請出席WHA表示遺憾。（記者何玉華攝）

2017-05-09 14:53

〔記者何玉華／新北報導〕世界衛生大會網路報名截止，台灣未收到邀請函，今天早上同場的郝龍斌、洪秀柱、朱立倫一致表示「遺憾」，郝龍斌建議，九二共識是過去兩岸和平穩定發展基礎，在這個基礎上，才能穩定兩岸關係，「這是必須要走的道路」。

郝龍斌、洪秀柱、朱立倫早上出席新北市婦女會舉辦的模範婆媳表揚大會，受訪時分別表達了意見；郝龍斌說，台灣一直希望有比較寬廣的國際空間，現在沒有辦法去WHA，是外交上的遺憾，接著提出，九二共識「是必須要走的道路」。

洪秀柱說，健康是每個國家普世的價值，沒有國際分別，中國阻撓讓人非常遺憾，但反過來問，為何國民黨執政8年，能年年順利參加WHA各種活動，政黨輪替後的政府無法做到？質疑政府是否明明知道問題，卻不願去解決，故意用這種方式來引起中國的阻撓，製造台灣的悲情，這樣太可悲了。

朱立倫也表示，對於台灣全體民眾的健康，我們希望受到國際的重視，不能夠被忽略，所以國際衛生組織WHA，應該要讓台灣繼續參與，台灣的聲音，應該讓世界聽得到，也讓世界重視台灣國民的健康。