擔心世大運颱風攪局 柯：賽前一個月吃素

2017-05-09 14:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運倒數100天，但舉辦足球賽事的新竹縣第二運動場工程要延宕至5月底，台北市長柯文哲世大運所有場館「4月全數完工」承諾跳票。不過，柯文哲今接受廣播節目專訪時老神在在表示，就算再晚一個月、到6月底完工都還來得及。對於外界擔心天氣問題，柯則說，謀事在人、成事在天，能做的都做了，還爆料「世大運執行長從過年後就一直吃素」，自己因為應酬多，要到最後一個月才會加入茹素祈福的行列。

世大運8月19日登場，53座整建賽事場館，橫跨雙北、桃園及新竹縣市等五個縣市，另有2座新建場館，5座臨時布置場館，總計60座。市長柯文哲曾承諾，所有場館，4月底以前，會全部完工，但新竹縣第二運動場至今未完工，遭外界批評承諾跳票。

柯文哲今接受廣播節目笑稱場館沒有問題，但說穿了不值錢，60座場館中只有兩座是新蓋的（台北網球中心網球場跟和平國小籃球場），53座是整修，新竹縣第二運動場工程真的有比較慢，但8月19日後才比賽，就算再慢一個月、到6月才完工都來得及；形同為自己的承諾跳票解套。

此外，柯也直言，會來看開閉幕的還是以本地人居多，特地來看比賽的，通常是來台灣玩順便看世大運，所以他製作世大運國際廣告，只去三個地方宣傳，包括日韓、東南亞十國，以及穆斯林國家。

外界擔心世大運舉辦期間，正值台灣颱風季節。柯說，北市府還是有雨天備案，但「謀事在人、成事在天」，像世大運執行長、北市府秘書長蘇麗瓊從過完年後就開始吃素，自己則因為應酬較多，打算最後一個月也來吃素，颱風因素就是上天決定；台北市辦世大運不敢說會很炫，但平平安安渡過沒問題。