快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
房仲取經推「正派、積極」看板，劉世芳：很有創意
2017-05-09 14:57
〔記者王榮祥／高雄報導〕房仲李孟偉參考民進黨立委劉世芳競選高雄市長看板「正派、承擔」，製作成「正派、積極」自我行銷看板架設路口，成功吸引不少目光﹔他認為選舉看板較讓人有感、效果真的不錯，未來也考慮參考其他參選人看板、推出第二波。
劉世芳得知後笑說很有創意，仔細看照片比較後，覺得字型、大小、顏色真的都一樣，並自嘲這位房仲跟她一樣笑容不夠大，建議正派也是可以有笑容的﹔劉世芳表示，有機會大家可拜訪一下，也祝福房仲業績蒸蒸日上。
民進黨五位立委有意競逐下屆高雄市長，分別是陳其邁、林岱樺、劉世芳、管碧玲、趙天麟，除趙天麟外，另四位均架設多面大型廣告看板，提升知名度。 民眾注意到三民區九如一路、水源路口，最近出現兩面「正派、積極」看板，與立委劉世芳的「正派、承擔」相似，連雙手抱胸、面露微笑都有樣學樣，只是這兩塊看板與選舉無關，是房仲業者的創意。
入行 5年的房仲李孟偉坦言是模仿立委劉世芳，因為傳統房仲看板很呆板，選舉看板比較有感，他強調並不認識劉世芳，只是覺得雙手環抱姿勢很好，自己也有類似照片，就先參考劉世芳，未來若出第二波，不排除會參考其他參選人。
李孟偉解釋，「正派」標語很符合房仲精神及需求，「積極」則表示工作態度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 確定沒收到邀請函 衛福部長：深表不滿
- 焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
- 司改分組決議 逐步擴大強制律師代理
- 遠雄審查未獲內政部通過 柯P這樣說…
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 叩關ＷＨＡ》衛福部：努力到開會前最後一分鐘
- 馬克宏勝選晚會 叫來辣妹熱舞慶祝挨轟不正經
- 朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
- 《台北筆記》城市亂象是政府長期失能
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 師姊變小三！李珮菁淚崩 爆前夫修佛偷吃8年
- 南韓大選投票今登場 明宣布新任總統
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰
- 借刀殺人！中國要新疆穆斯林用APP互相檢舉
- 龍洞遊隼雛鳥墜崖亡 今年有機會再繁殖
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 保護孕妻勒死賊 判賠64萬
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之3 － 龐城之春
- 發行成語郵票 中華郵政5/10日推4款
- 宜蘭中興文創園區 7月22日試營運
- 聯結車卡關嶺山區 交通中斷近6小時
- 議員蕭永達將爆另名狼師
- 罹類風濕關節炎 早治療可改善
- 獨盟》睽違18天再度登板 曹錦輝飆K雙殺解危（影音）
- 豬肉貴1成 恐一路漲到端午
- 跟國中妹喇舌 鄧佳華友人自打巴掌、磕頭道歉
- 美國公司第一家 蘋果市值衝到8千億美元
- 崁頂焚化爐出現鷹架？ 終於要翻修！
- 南市反恐演練 警力震撼爆破逮綁匪
- 國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲
- 林全：台灣經濟 須與中國維持友善關係
- 身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」
- 北市西藏路驚傳老翁墜樓亡 死因警方釐清中
- 刺胸案爆逆轉》車上7小時做啥 男師神隱 不回答
- 高雄2號「橘后」洋香瓜單價達400元 農改場鼓勵青農生產
- 林宥嘉日本輕井澤辦新婚趴 Hebe、Selina見證幸福
- 亞洲物理奧賽 我奪2金1銀5銅 全球第3
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 週五又有鋒面接近 彭啟明：雨恐下到母親節
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei not adverse to China ties: Lin
- 《中英對照讀新聞》People who read books are kinder, study finds－研究發現，讀書的人更親切
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：房仲取經推「正派、積極」看板，劉世芳：很有創意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分