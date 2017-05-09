房仲取經推「正派、積極」看板，劉世芳：很有創意

2017-05-09 14:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕房仲李孟偉參考民進黨立委劉世芳競選高雄市長看板「正派、承擔」，製作成「正派、積極」自我行銷看板架設路口，成功吸引不少目光﹔他認為選舉看板較讓人有感、效果真的不錯，未來也考慮參考其他參選人看板、推出第二波。

劉世芳得知後笑說很有創意，仔細看照片比較後，覺得字型、大小、顏色真的都一樣，並自嘲這位房仲跟她一樣笑容不夠大，建議正派也是可以有笑容的﹔劉世芳表示，有機會大家可拜訪一下，也祝福房仲業績蒸蒸日上。

民進黨五位立委有意競逐下屆高雄市長，分別是陳其邁、林岱樺、劉世芳、管碧玲、趙天麟，除趙天麟外，另四位均架設多面大型廣告看板，提升知名度。 民眾注意到三民區九如一路、水源路口，最近出現兩面「正派、積極」看板，與立委劉世芳的「正派、承擔」相似，連雙手抱胸、面露微笑都有樣學樣，只是這兩塊看板與選舉無關，是房仲業者的創意。

入行 5年的房仲李孟偉坦言是模仿立委劉世芳，因為傳統房仲看板很呆板，選舉看板比較有感，他強調並不認識劉世芳，只是覺得雙手環抱姿勢很好，自己也有類似照片，就先參考劉世芳，未來若出第二波，不排除會參考其他參選人。

李孟偉解釋，「正派」標語很符合房仲精神及需求，「積極」則表示工作態度。