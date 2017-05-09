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再度談去蔣化 柯文哲籲「公開歷史就好」

柯文哲談去蔣化，向民進黨喊話，既然現在已經完全執政，公開歷史就好了。（記者張嘉明攝）

2017-05-09  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲先前曾因為去蔣化言論遭致批評，今日他接受電台專訪時直言：「不然你（指批評者）的去蔣化SOP是什麼？你講給我聽。」他也向民進黨喊話，既然現在已經完全執政，公開歷史就好了。

柯文哲提到，當時出訪馬來西亞時說了一句「去蔣化無助於解決台灣社會問題」就掀起波瀾，他認為：「就這樣一句話，我就被貼標籤、帶風向，最後被毒打一頓，我內心真的是OOXX。」柯文哲也不禁抱怨：「不然你（指批評者）的去蔣化SOP是什麼？你講給我聽，不能只有砍頭啊！」

柯文哲強調在政治上「不是敵人就是朋友」，怎麼會搞成是「不是朋友就是敵人」？隨後他則無奈地說：「那些人（指批評者）是朋友太多是不是？」

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