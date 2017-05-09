北市長選舉拚連任 柯P：希望民進黨續禮讓

2017-05-09 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市首長選舉在即，現任台北市長柯文哲今中午接受廣播節目專訪時表示，明年選舉當然望民進黨能繼續禮讓，並稱綠營是最重要的盟友。

近日多家媒體民調開始將柯P的潛在競爭人選，包括台南市長賴清德、新北市長朱立倫等人，納入調查來個「比一比」。最新民調指出，若國民黨派朱立倫、民進黨推派賴清德角逐台北市長，三人的支持度依序分別為，朱38%、柯27%、賴26%。

《蘋果日報》報導，柯P今被「POP搶先爆專訪」主持人黃光芹問到，是否希望民進黨能繼續禮讓，他表示，當然希望，因為民進黨是最重要的盟友，但他也提到，綠營、社民黨、時代力量與國民黨本土派，票能撿的盡量撿。

另外，是否將朱立倫視為對手，柯P表示，現在就是做好該做的事，如果煩惱有助益，那就一起來煩惱，問題是煩惱又沒幫助；且選舉有地域性，例如：朱立倫在新北，離北市較近，賴清德在台南，不論再厲害，距離比較遠，人脈仍舊有差。