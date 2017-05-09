| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 政治

北市長選舉拚連任 柯P：希望民進黨續禮讓

2017-05-09  14:24

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市首長選舉在即，現任台北市長柯文哲今中午接受廣播節目專訪時表示，明年選舉當然望民進黨能繼續禮讓，並稱綠營是最重要的盟友。

近日多家媒體民調開始將柯P的潛在競爭人選，包括台南市長賴清德、新北市長朱立倫等人，納入調查來個「比一比」。最新民調指出，若國民黨派朱立倫、民進黨推派賴清德角逐台北市長，三人的支持度依序分別為，朱38%、柯27%、賴26%。

《蘋果日報》報導，柯P今被「POP搶先爆專訪」主持人黃光芹問到，是否希望民進黨能繼續禮讓，他表示，當然希望，因為民進黨是最重要的盟友，但他也提到，綠營、社民黨、時代力量與國民黨本土派，票能撿的盡量撿。

另外，是否將朱立倫視為對手，柯P表示，現在就是做好該做的事，如果煩惱有助益，那就一起來煩惱，問題是煩惱又沒幫助；且選舉有地域性，例如：朱立倫在新北，離北市較近，賴清德在台南，不論再厲害，距離比較遠，人脈仍舊有差。

廣告
  • 台北市長柯文哲9日接受黃光芹POP搶先爆專訪。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲9日接受黃光芹POP搶先爆專訪。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 市長選舉 朱立倫 柯文哲 民調 民進黨 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：北市長選舉拚連任 柯P：希望民進黨續禮讓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.