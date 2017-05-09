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大巨蛋審查不過怪我？ 柯文哲反諷：要我當啦啦隊

大巨蛋審查不過怪我？柯文哲反諷：要我當啦啦隊。圖為柯文哲今接受廣播節目專訪。（記者張嘉明攝）

2017-05-09  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（9）日接受電台專訪，談到民調下滑問題，柯文哲表示問題為「第一大巨蛋」、「第二重陽敬老金」，而一提到遠雄，柯文哲仍有許多話要說，遠雄稱大巨蛋申請沒過是北市府作梗阻擋。柯文哲無奈反諷：審不過怪我？」、難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？

柯文哲表示，在考量大巨蛋問題時，常常會思考「如果重來一遍是否有更好處理方法」，但至今無更好方案。而遠雄當初不僅未照圖施工，遠雄在台建中心審不過的原因，是因為遠雄用6萬人的環評去申請14萬人的防火避難性能審查。「坦白講，審不過怪我？」、「難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」

另外柯文哲也自曝曾經向遠雄董事長趙藤雄反唇相譏：「我有刁難郭台銘嗎？我有刁難蔡明宗嗎？沒有人做生意那麼高調的，做生意都是和氣生財、民不與官鬥；告市長、告局長還登報紙，不然市長你來做啊」，還表示：「我不是馬英九，不是郝龍斌，我又沒有欠你。」

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  • 大巨蛋審查不過怪我？柯文哲反諷：要我當啦啦隊。圖為柯文哲今接受廣播節目專訪。（記者沈佩瑤攝）

    大巨蛋審查不過怪我？柯文哲反諷：要我當啦啦隊。圖為柯文哲今接受廣播節目專訪。（記者沈佩瑤攝）

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