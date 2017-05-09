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選北市民調贏過柯P 朱立倫：假設性問題不存在

2017-05-09  14:23

〔即時新聞／綜合報導〕據媒體最新一份民調顯示，若明天舉行台北市長選舉，國民黨派出新北市長朱立倫參選，他的支持度將小幅贏過柯文哲1個百分點，對此，朱立倫只有淡淡表示，假設性問題不存在，「假設性的民調，是不存在的問題」，他和柯P兩人會做好各自市長的工作。

據《蘋果日報》報導，對於有媒體民調顯示朱立倫能以1個百分點贏過柯文哲，國民黨主席洪秀柱則表示，朱立倫個人的意願是最為重要，如果同時都有很多人想參選，那就要看誰能勝選，誰能代表國民黨贏得選舉，就一定全力挺他！

而要競選國民黨主席的副主席郝龍斌則說，他和朱立倫兩人是好朋友，但選北市這件事還沒和他討論過。

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  • 媒體民調指出，若國民黨派出朱立倫對決現任市長柯文哲，能贏過柯文哲1個百分點。對此，朱立倫則表示，假設性問題不存在。（資料照，記者黃耀徵攝）

    媒體民調指出，若國民黨派出朱立倫對決現任市長柯文哲，能贏過柯文哲1個百分點。對此，朱立倫則表示，假設性問題不存在。（資料照，記者黃耀徵攝）

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