漢光33號預演 反登陸戰場成景點

海軍陸戰隊登岸後，在沙灘上建立灘頭堡。（記者劉禹慶攝）

2017-05-09 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國軍年度實彈射擊演練-漢光33號演習，即將在25日登場，最高統帥蔡英文總統將抵澎巡視，因此也安排在今日與16日進行預演，首場預演以山水反登陸作戰為主戰場，陸海空三軍精銳盡出，吸引許多民眾及遊客前往參觀。

今年漢光演習首場預演今日登場，不僅軍民合用馬公機場上午9時至11時關場配合，影響往返遠航3航次起降、旅客數792人，陸地上澎湖縣警察局也配合進行交通管制，上午9時起在澎湖201、204、205縣道和27號等路口，實施道路封閉管制30分鐘，雖然對民眾交通帶來些許不便，但多數民眾都能體會國軍頂著烈陽演習的辛勞。

由於漢光為國軍年度實兵操演，陸海空三軍精銳盡出，今日反登陸作戰，由海軍陸戰隊搭乘AAV7兩棲突擊車從兩棲登陸艦中下水，直接登陸山水海灘，由國人自製穿浪雙船體的沱江軍艦也將首次參與漢光演習，並配合兩棲登陸艦搭載陸戰營模擬「登陸作戰」戰場景況；陸軍各型直升機包括AH-64E阿帕契攻擊直升機及雷霆二千多管火箭等各式火砲，聯合空軍F-16及IDF戰機實施「聯合反登陸作戰」實彈操演。

另外，國防部配合漢光33號演習，自10日起，還有13、14、17日等3天，每天上午9時至12時在湖西太武營區舉辦國軍新式武器，包括阿帕契直升機、黑鷹直升機、眼鏡蛇直升機、155榴砲、兩棲連潛水裝備、偵蒐機器人、標槍、刺針飛彈等開放參觀與戰技操演。

人員及裝備陸續登岸後，完成登陸作戰準備。（記者劉禹慶翻攝）

海軍陸戰隊以兩棲突擊車登陸，展開登陸作戰訓練。（記者劉禹慶攝）