防潛艦技術外流中國 軍方建立安全調查機制

美國為防止潛艦技術轉移台灣後遭廠商外流至中國，要求台灣軍方必須建立合作廠商保防機制，軍方為此研擬出一套約束廠商的安全調查機制。（資料照，記者張忠義攝）

2017-05-09 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上任後啟動潛艦國造計畫，不過部分關鍵技術仍須透過美方協助，而美國為防止潛艦技術轉移台灣後遭廠商外流至中國，要求台灣軍方必須建立合作廠商保防機制，再談論求售技術轉移，而軍方也為此研擬出一套約束廠商的安全調查機制。

根據《風傳媒》報導，知情人士指出，美國至今仍不願協助台灣國造潛艦的關鍵，在於擔心台灣廠商外流美國潛艦機密或遭中國竊密。而為了搏取美方信任，國防部納編政戰局、軍備局、通資次長室和國防部採購室等相關部門，研擬出一套合約廠商的安全調查機制，未來只要是參與武器國造計畫的廠商，相關人員都必須接受安全調查。

軍方高層對此強調，這項新的廠商安檢機制和《保防法》無關，主要是用來避免國防部合約廠商洩密，而且屬自願接受安全審查性質，若不願接受安檢，廠商可以不要投標，軍方對此在開標時也有事先聲明。

知情官員指出，目前和國軍合作研製、採購的專案高達6500多件，只要有重大且高機敏性質的專案就會對廠商進行安全檢查，初期先調查潛艦國造和國機國造等重要專案人員，其中包括中科院、台船和漢翔之中涉及戰鬥系統、雷達或飛彈等關鍵技術的部門，並非「全面性」安全調查。

官員指出，美國早有廠商安全檢查機制，但台灣過去沒有，所以美方不放心將潛艦技術轉移給台灣，軍方這套機制也是參考美軍經驗，未來希望透過兩國軍事交流管道讓美方放心，隨後再向美方爭取潛艦技術轉移。