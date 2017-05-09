快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
防潛艦技術外流中國 軍方建立安全調查機制
2017-05-09 14:13
美國為防止潛艦技術轉移台灣後遭廠商外流至中國，要求台灣軍方必須建立合作廠商保防機制，軍方為此研擬出一套約束廠商的安全調查機制。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上任後啟動潛艦國造計畫，不過部分關鍵技術仍須透過美方協助，而美國為防止潛艦技術轉移台灣後遭廠商外流至中國，要求台灣軍方必須建立合作廠商保防機制，再談論求售技術轉移，而軍方也為此研擬出一套約束廠商的安全調查機制。
根據《風傳媒》報導，知情人士指出，美國至今仍不願協助台灣國造潛艦的關鍵，在於擔心台灣廠商外流美國潛艦機密或遭中國竊密。而為了搏取美方信任，國防部納編政戰局、軍備局、通資次長室和國防部採購室等相關部門，研擬出一套合約廠商的安全調查機制，未來只要是參與武器國造計畫的廠商，相關人員都必須接受安全調查。
軍方高層對此強調，這項新的廠商安檢機制和《保防法》無關，主要是用來避免國防部合約廠商洩密，而且屬自願接受安全審查性質，若不願接受安檢，廠商可以不要投標，軍方對此在開標時也有事先聲明。
知情官員指出，目前和國軍合作研製、採購的專案高達6500多件，只要有重大且高機敏性質的專案就會對廠商進行安全檢查，初期先調查潛艦國造和國機國造等重要專案人員，其中包括中科院、台船和漢翔之中涉及戰鬥系統、雷達或飛彈等關鍵技術的部門，並非「全面性」安全調查。
官員指出，美國早有廠商安全檢查機制，但台灣過去沒有，所以美方不放心將潛艦技術轉移給台灣，軍方這套機制也是參考美軍經驗，未來希望透過兩國軍事交流管道讓美方放心，隨後再向美方爭取潛艦技術轉移。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 確定沒收到邀請函 衛福部長：深表不滿
- 焦點透視》中國若撈到殘骸 雄三恐遭重製
- 司改分組決議 逐步擴大強制律師代理
- 遠雄審查未獲內政部通過 柯P這樣說…
網友回應
熱門新聞
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 叩關ＷＨＡ》衛福部：努力到開會前最後一分鐘
- 馬克宏勝選晚會 叫來辣妹熱舞慶祝挨轟不正經
- 朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
- 《台北筆記》城市亂象是政府長期失能
- 中國下修採購量 衝擊Q2大尺寸電視面板
- 師姊變小三！李珮菁淚崩 爆前夫修佛偷吃8年
- 南韓大選投票今登場 明宣布新任總統
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰
- 借刀殺人！中國要新疆穆斯林用APP互相檢舉
- 龍洞遊隼雛鳥墜崖亡 今年有機會再繁殖
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 保護孕妻勒死賊 判賠64萬
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之3 － 龐城之春
- 發行成語郵票 中華郵政5/10日推4款
- 宜蘭中興文創園區 7月22日試營運
- 聯結車卡關嶺山區 交通中斷近6小時
- 議員蕭永達將爆另名狼師
- 罹類風濕關節炎 早治療可改善
- 獨盟》睽違18天再度登板 曹錦輝飆K雙殺解危（影音）
- 豬肉貴1成 恐一路漲到端午
- 跟國中妹喇舌 鄧佳華友人自打巴掌、磕頭道歉
- 美國公司第一家 蘋果市值衝到8千億美元
- 崁頂焚化爐出現鷹架？ 終於要翻修！
- 南市反恐演練 警力震撼爆破逮綁匪
- 國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲
- 林全：台灣經濟 須與中國維持友善關係
- 身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」
- 北市西藏路驚傳老翁墜樓亡 死因警方釐清中
- 刺胸案爆逆轉》車上7小時做啥 男師神隱 不回答
- 高雄2號「橘后」洋香瓜單價達400元 農改場鼓勵青農生產
- 林宥嘉日本輕井澤辦新婚趴 Hebe、Selina見證幸福
- 亞洲物理奧賽 我奪2金1銀5銅 全球第3
- 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
- 週五又有鋒面接近 彭啟明：雨恐下到母親節
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei not adverse to China ties: Lin
- 《中英對照讀新聞》People who read books are kinder, study finds－研究發現，讀書的人更親切
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防潛艦技術外流中國 軍方建立安全調查機制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分