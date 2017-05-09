台灣未獲WHA邀請 柯文哲批：中國在幹嘛？

2017-05-09 13:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（WHA）出席邀請一事，台北市長柯文哲今接受廣播節目專訪時直言，這表示中國在處理台灣還是不聰明的，他也跟對方抱怨過，「你們作為世界大國，怎麼會搞出這種事情，是在幹嘛？」

第70屆WHA將於本月下旬在瑞士日內瓦登場，但昨網路報名已截止，我仍沒有收到邀請函。衛福部長陳時中今早親自召開記者會，證實台灣確實未接獲WHA邀請函，表示深表遺憾與不滿「心情也很沈重」，也表示將如期率團赴日內瓦，透過緊密雙邊與多邊會議，降低我國未獲邀與會的衝擊。

對此，台北市長柯文哲今接受廣播節目專訪時直言，這表示中國在處理台灣還是不聰明的，「就像周子瑜事件，沒有必要嘛！」

柯指出，要打壓台灣當然是可以，但對於醫療跟人群的問題應該要懂得閃，要符合世界標準，不管處理李明哲或是WHA。柯說，自己曾跟對方抱怨過，「你們作為世界大國，怎麼會搞出這種事情，是在幹嘛？」他認為這是中國政府要思考的。