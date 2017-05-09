拿不到資料就巴頭？藍議員打南市教育局長
2017-05-09 13:15
國民黨市議員蔡育輝不滿教育局長陳修平而動手攻擊。（資料照 記者蔡文居攝）
〔即時新聞／綜合報導〕拿不到資料就巴頭？今（9）早台南市議會開議時，國民黨議員蔡育輝曾向教育局長陳修平要求國中小替代役相關資料，由於不滿至今尚未提供相關文件，衝上前推了陳修平額頭並大罵「黑道、流氓」，再狠批市長賴清德不進議會，才使各局處首長不尊重議員。
根據《蘋果》報導，今早台南市議會進行教育局與文化局專案報告，蔡育輝在會議開始前進入議事廳找陳修平，由於曾向教育局要求國中小替代役住宿環境相關資料，議會大會為此也決議多次，已經事隔一年多，想當面向陳修平問清楚。而看到陳修平與其他議員聊天，蔡育輝直接上前推了陳修平的額頭，接著大罵「黑道、流氓」，再狠批因市長賴清德不進議會，才使各局處首長不尊重議員。
當時在場其他議員立刻勸架，陳修平則邊拭淚表示，蔡育輝才是使用暴力。而蔡育輝事後表示，這是錯誤示範，只是一時氣憤，雖然事出有因，向社會大眾與陳修平道歉。
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