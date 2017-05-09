台灣未獲邀出席WHA 綠委：該被譴責的是中國

民進黨多位立委上午大動作召開記者會，對中國阻撓台灣出席WHA一事表達嚴正抗議。（記者彭琬馨攝）

2017-05-09 12:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會網路報名時間已截止，我國仍未收到邀請函。民進黨立院黨團外交與衛環委員會立委上午共同召開記者會，對中國阻撓台灣參與WHA表達最嚴正的抗議。召委王定宇強調，台灣沒有做任何事傷害其他國家，中國卻以政治因素阻撓台灣出席會議「該被譴責的是中國」，盼WHO秘書處在22日開會前能即時彌補錯誤，讓台灣能順利受邀出席今年會議。

民進黨外交委員會立委王定宇、羅致政、蔡適應、莊瑞雄，衛環委員會立委林靜儀、黃秀芳、吳焜煜、陳曼麗、吳玉琴、邱泰源等人，上午大陣仗召開記者會，對台灣迄今仍未收到WHA邀請函一事發表中英文聲明。王定宇強調，中國以政治手段處理超越國界的醫療公衛議題，讓台灣2300萬人受害，如果還有政黨附和中國、反過來怪罪台灣不接受中國的九二共識，「不符合一般常識」。

衛環委員會立委林靜儀則表示，台灣在對抗SARS期間，因不是會員國防疫上形成全球中的漏洞，中國官員還對台灣代表說「誰理你們啊」，這種政治干預健康的動作，是非常粗暴的行為；林靜儀說，今年共有14個會員國向WHO秘書處表達政治干預衛生專業議題的不滿，亦有包括非邦交國在內的18個國家表示支持台灣參與此次WHA，呼籲WHO不要忽略違背其保障健康人權的責任，同時對中國以政治不當干預人權的動作，提出最嚴正之抗議。

負責宣讀英文聲明的羅致政表示，中國公然以粗暴手段違背WHO原則，對兩岸來說只會讓雙方越走越遠，台海兩岸未來若產生變化，中共當局要負完全責任。