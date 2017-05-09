沒九二共識就不能參與WHA 民進黨：破壞兩岸關係

2017-05-09 12:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對中國大陸表示「沒有九二共識，就沒法參與WHA」，對此，民進黨向北京當局表達強烈抗議和遺憾。民進黨發言人張志豪指出，健康問題不分國界，享受完善的健康衛生服務是人道權利，更是普世價值，台灣不應被排除在全球衛生防疫體系之外。

張志豪指出，中國大陸一再以政治理由，傷害台灣民眾參與世界衛生體系的基本權益，這種「以政治之私，凌駕健康衛生專業」的不當作法，已對兩岸關係造成相當不利的負面影響，不但台灣民眾無法認可，更讓世界防疫體系出現缺口。

張志豪強調，中國大陸不斷以政治因素，在國際社會打壓台灣，刻意忽視台灣民心的需求，必將把台灣民心越推越遠，嚴重破壞兩岸關係的和平穩定。此負面效果，北京當局必須嚴加省思和正視！

張志豪表示，政府不會因中國大陸的打壓而屈服，仍會持續在國際發聲，展現積極參與國際組織的決心。