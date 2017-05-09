我未獲WHA邀請函 藍委轟：治國不是只發推特

對於我遲遲未收到WHA邀請函，立法院國民黨團批評總統蔡英文不應只會發推特。（圖由立法院國民黨黨團提供）

2017-05-09 12:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕我方迄今尚未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，總統蔡英文也於推特（Twitter）上推文發聲；立法院國民黨團表示，中國大陸態度非常明顯，球在總統蔡英文手上，治國不是只有發推特，不要只有譴責，應體認國際現實找出解決方法。

對於因中國打壓導致我方尚未收到WHA邀請函一事，立法院國民黨今召開記者會表達意見。國民黨立委李彥秀表示，台灣過去在世界衛生組織的公共衛生與防疫工作上有諸多貢獻，蔡政府不應缺席本次WHA，但中國大陸態度非常明顯，球在蔡英文手上。

李彥秀說，蔡總統最近在推特上連發10次推文，而選舉可以透過網路宣揚政策與理念，但執政後政策不是發發推文就有用，應考慮國際現實做有效處理，蔡總統很清楚關鍵在哪，不承認九二共識沒關係，但要思考如何成立更好的架構，讓兩岸有個新的框架。

李彥秀強調，如今蔡政府還在測風向，過去馬英九總統可用中華台北名義參加WHA，民進黨過去也不斷打壓他們，還批評這是「降低國格」，而至今卻遲未收到邀請函，治國不是只有發推特，完全執政的民進黨，應體認國際現實找出解方，不要只有譴責。

國民黨團副書記長蔣萬安表示，對於此次事件黨團表示遺憾，他也很肯定衛生福利部堅持到最後一刻的態度，政治不應干預健康，但蔡政府在處理上，其實在1年前就能得知會受到非常大阻力，早應做許多規劃、沙盤推演甚至是事前磋商，但治國絕非只靠宣傳。

蔣萬安說，蔡政府應告訴國人具體作法為何，包含是否要派團參與、到現場如何發聲、如何與國際友人及與會代表交換意見，政府應務實面對，不應只有懷抱著還有一絲希望的做法。