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前瞻計畫台東只有軌道建設 饒慶鈴痛批：馬英九跟屁蟲

台東縣議會發怒吼，要求中央重視台東。（記者張存薇攝）

2017-05-09  12:10

［記者張存薇／台東報導］中央規劃8年8800億前瞻基礎建設特別預算，台東縣僅列入交通建設，縣議會國民黨、無黨黨團今天發出怒吼，要求中央重視台東原鄉、醫療等需求，議長饒慶鈴更痛批，列入前瞻的南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌電氣化是前朝既定政策，「根本是馬英九跟屁蟲！」

饒慶鈴強調，全台鐵路僅南迴鐵路無雙軌化，中央應該把這個列入才是「前瞻」計畫，而不是跟隨前朝政策、把既定政策執行完。另外，她也說，蘭嶼對外交通主要考空運，希望前瞻列入給蘭嶼安全的飛機。

此外，包括國民黨團總召林琮翰、無黨籍總召許進榮及議員江堅壽、高美珠、蔡玉玲、方賢仁，謝賢裕、林東滿、陳志峰都為在地發出怒吼，要求中央重視地方醫療、原鄉建設，前瞻計畫不應該黑箱作業及綁樁之用。

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  • 台東縣議會發怒吼，要求中央重視台東。（記者張存薇攝）

    台東縣議會發怒吼，要求中央重視台東。（記者張存薇攝）

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