我未獲WHA邀請函 蔡其昌：中方打壓只讓台灣人民更嫌惡

立法院副院長蔡其昌認為，中方打壓我參與WHA，只會引起台灣人不滿。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-09 11:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕我方仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函。立法院副院長蔡其昌表示，現在就等黨團提案後協商對此發表共同聲明；蔡其昌說，對岸在WHA議題打壓，只會讓兩岸關係越推越遠，也讓台灣人民更嫌惡，覺得「連委屈也無法求全」，他也表示遺憾。

WHA網路報名昨日截止，但我方迄今仍未收到邀請函。蔡其昌表示，據悉有些立法院黨團要準備提案，要由立院對此事發表共同聲明，但這些就等黨團提案後進行協商後，由立法院對此表達一致的態度。

蔡其昌也說，對岸應該了解，在WHA議題上打壓，只會讓兩岸關係越推越遠，有害無益，也只會讓台灣人民更嫌惡，覺得「連委屈也無法求全」，北京此舉很不智，只會讓台灣人覺得對岸在欺負我們。

蔡其昌強調，要讓台灣在全球公共衛生及防疫盡一份心力，只要透過參與國際多邊會談即可達成效益，台灣不會放棄作為國際社會一員該做的事，對於對岸的做法，只會引起台灣人民更多憤怒與不滿，他也表示遺憾。