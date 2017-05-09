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未收到WHA邀請函 國民黨批蔡總統沒招了！
2017-05-09 11:15
〔記者施曉光／台北報導〕台灣確定沒收到世界衛生大會（WHA）邀請函，國民黨文傳會副主委唐德明上午召開記者會質疑，過去台灣連續八年參加WHA，但在民進黨執政後，卻收不到邀請函，更令人遺憾的是，蔡英文總統除了連發十次推特外，看不到任何積極努力作為，甚至連一場國際記者會都不願意召開，這樣能叫做努力解決問題嗎？
唐德明並表示，衛福部昨日召開國際記者會，不是總統、院長親自主持記者會就已經很離譜，部長竟然缺席，僅由技監主持，根本就是兒戲！
唐德明還質疑，蔡英文的努力只是連發十則推特，企圖用鍵盤治國，用鍵盤告訴全世界台灣應該收到邀請函，這是標準的東施效顰，想要學美國總統川普用推特來影響世界，但想像是美好的，現實卻是殘酷的，因為蔡英文的推特追蹤者只有七點五一萬人，關於WHA的推文，按讚有三百多則，留言二百多則，轉發二百多則，能夠產生的影響力實在非常小。
他還說，對比於川普，光是追蹤者就有二千八百八十萬人，前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬也有七百六十八萬人追蹤，蔡英文的影響力實在太小了，因此，當蔡英文說要努力爭取，卻只是敲敲鍵盤、發發推特而已，凸顯蔡總統要不是根本沒招了，不然就只是虛應故事而已。
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