年輕人為何不敢夢想未來？鄭文燦這樣說......

2017-05-09 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕年輕人為何不敢夢想未來？桃園市長鄭文璨於昨（8）日接受民進黨發言人吳沛憶與時代力量發言人吳崢專訪，他表示，這個社會沒有給年輕人更多機會，年輕人走出學校，就是夢想破滅的開始，而桃園市政府正著手「社會住宅」與「就業媒合」。

桃園平均年齡37歲，被稱為年輕都市，鄭文燦被主持人問到了年輕世代鬱悶的問題，鄭文燦表示：「你看，以買房子來講，很多人努力一輩子為了買房子而變屋奴，本來這（買房）是基本條件，還要追求更大的理想，現在卻變成遙不可及，所以一定要推社會住宅」。「現在談青創好像都只講錢，事實上還有技術、產品、開發、行銷，必須要給年輕人這樣的幫助。」

而兩位主持人也提到在年輕人在台北租屋不易的問題，桃園會怎麼幫助年輕人？鄭文燦表示，雖然今年公共住宅已發包，但距離完工還要兩年，目前租屋比照內政部標準發放，因此想要將青年租屋從這個（內政部標準）拉出來，變得更為普及。

最後對於婚姻平權議題，鄭文燦表示這是個重要的理念，即使價值觀會有差異，但權利層面上必須達成共識，如桃園也舉辦彩虹婚禮，同性伴侶註記人數很多，地方政府會在法律規定的授權範圍內盡量完成理念。