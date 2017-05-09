誤射雄三無所獲 國防部：繼續搜尋警戒

2017-05-09 10:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍去年7月發生雄風三型飛彈誤射事件，至今屆滿10個月，不過，國軍經過長時間搜索仍無所獲，海軍內部報告研判，該枚雄三飛彈可能在高速撞擊海面後引爆，殘骸散落在海底。國防部發言人陳中吉今表示，海軍會持續在相關海域偵巡、警戒、搜索，會做好周密防範。

本報今報導，海軍內部研判，雄三飛彈在高速貫穿漁船後，也可能「持續高速撞擊海面，飛彈引信於撞擊海面時起爆飛彈彈頭」，殘骸散落在海底，經長時間沉浸海水同時遭到腐蝕後，已不容易恢復重建，即使被撈獲，研判也無機敏資料外洩之虞。

對此，陳中吉表示，海軍當時的確研判相關狀況，不只海軍搜尋，也請中科院就各種可能的狀況進行研擬。至於彈體位置，牽涉海流、潮汐和天候變化，海軍也會持續在相關海域偵巡。是否飛彈重要資料已被腐蝕，或有其他狀況，這些都在國軍考量之中。