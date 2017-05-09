自己的異議自己杯葛？立法院繼續空轉

立法院院會，處理報告事項，國民黨預計提出200議案杯葛議事，主席的立法院副院長蔡其昌開使念第一案就遭國民黨大喊「有異議」，最後現場吵成一團，蔡其昌只好宣布休息協商，院會再度空轉。（記者王藝菘攝）

2017-05-09 10:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今召開院會，國民黨團立委們於宣讀報告事項時，對自家所提異議提案直喊有異議，副院長蔡其昌表示有異議可提書面報告，但國民黨團書記長王育敏高喊「有異議就要表決」，台下藍委應和「學你們民進黨的啦！」讓院會吵成一團，最後蔡宣布休息協商，痛批「沒有人退回自己的提案的！」

立法院今召開院會，國民黨團也準備200個議案要背葛議事，主持會議的副院長蔡其昌宣布開會後，開始宣讀報告事項，但唸到第四項時，王育敏等藍委趨前大喊「有異議」，蔡其昌回應「有異議就提出書面」，讓王育敏怒嗆「不會主持就下台！」「有異議就是要表決！」

蔡其昌隨即表明「請熟讀議事程序」，強調「主席站在這裡等你們（提）」，雙方對於議事程序展開論戰，國民黨團立委們隨後提出書面，對其提出之異議提案表達異議，蔡其昌繼續宣讀報告事項，唸到第四項時再度被藍委們打斷，藍綠立委們也隔空交火。

國民黨立委在台下高喊「學你們民進黨的啦」以應和王育敏，最後蔡其昌無奈地表示「沒有人自己提案自己退回的！」也不禁批評「你們國民黨是一個黨還兩個黨？這樣會開不下去啦！」隨後宣布休息等待協商，讓本週的院會僅約進行15分鐘，就再度停擺。