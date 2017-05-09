台東縣議會要求行政院：終止不合法的魚槍行政命令
2017-05-09 10:49
台東縣議會定期會開議。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］台東縣議會定期會今天開議，針對近日台東縣民關心的魚槍禁用議題，議員許進榮也以專案小組召集人身分提出報告，他表示，希望農委會終止「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」這樣不合法的行政命令，也要求農委會到台東召開聽證會。
農委會漁業署預告訂定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，規定除原住民自用或祭儀等外，禁止於距岸12浬內使用魚槍，因為台東反彈聲浪大，農委會已表示月底將召開公聽會。
許進榮指出，使用魚槍是傳統文化的一部分，絕對不會對魚類趕盡殺絕，且魚槍已經合法核發並有管制，不需要再訂出管制措施，且使用魚槍者並非生態殺手，希望中央「不要污名化漁民」。
許進榮要求農委會終止「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」這樣不合法的行政命令，也要求農委會在發布行政命令前、先到台東召開聽證會。而農委會尚未修正相關法規茄，不准非法管制漁民使用魚槍。
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