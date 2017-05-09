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我未收到WHA邀請函 總統府：高度遺憾及不滿

針對我國迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（WHA）出席邀請一事，總統府表達高度遺憾以及不滿。圖為總統蔡英文。（資料照，總統府提供）

2017-05-09  10:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對我國迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（WHA）出席邀請一事，總統府表達高度遺憾以及不滿，也呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣作為全球防疫體系一環，正視2300萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。

總統府說，健康是人權，防疫不應該有國界。我們一再重申，世界衛生組織是基於對全球每一個人健康福祉而存在，身為國際社會的一份子，台灣人民有權參與包括世界衛生大會的相關活動，而台灣在國際醫療跟防疫的貢獻也應該繼續深化，不能成為全球防疫的缺口。任何將台灣排斥在外，甚至打壓的做法，不僅違背了國際衛生組織的成立宗旨，對台灣人民不公平，更對國際的衛生防疫造成難以預期的負面影響。

總統府表示，最後感謝這段期間，包括美國、日本、歐洲等理念相近國家、友邦及國際各界團體，對於台灣參與本屆世界衛生大會的全力支持與協助。

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