我未收到WHA邀請函 總統府：高度遺憾及不滿
2017-05-09 10:46
針對我國迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（WHA）出席邀請一事，總統府表達高度遺憾以及不滿。圖為總統蔡英文。（資料照，總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕針對我國迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（WHA）出席邀請一事，總統府表達高度遺憾以及不滿，也呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣作為全球防疫體系一環，正視2300萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。
總統府說，健康是人權，防疫不應該有國界。我們一再重申，世界衛生組織是基於對全球每一個人健康福祉而存在，身為國際社會的一份子，台灣人民有權參與包括世界衛生大會的相關活動，而台灣在國際醫療跟防疫的貢獻也應該繼續深化，不能成為全球防疫的缺口。任何將台灣排斥在外，甚至打壓的做法，不僅違背了國際衛生組織的成立宗旨，對台灣人民不公平，更對國際的衛生防疫造成難以預期的負面影響。
總統府表示，最後感謝這段期間，包括美國、日本、歐洲等理念相近國家、友邦及國際各界團體，對於台灣參與本屆世界衛生大會的全力支持與協助。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 立院初審》公立教職員退休金 採最後15年均俸
- 台東縣議會要求行政院：終止不合法的魚槍行政命令
- 自己的異議自己杯葛？立法院繼續空轉
- 中生共諜案 周泓旭延押禁見兩個月
網友回應
熱門新聞
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 健身中心消費糾紛 WORLD GYM最多
- 核一廠2號機降載 先斬後奏惹議
- MLB》藍鳥外野手神飛撲美技 讓投手超振奮（影音）
- 卡米地又有家了！常態演出再創喜劇地標
- 法律白話文》標準扣除額？列舉扣除額？到底該用哪個扣？
- 家有美媽！大元、林明禎臉上有光
- 即起1個月 孕婦看牙免掛號費
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...
- 邰智源四冠兒選唸台大電機 理由好酷
- 《自由廣場》桃園農博兩次參觀心得
- 男星靠這招 300萬入袋
- 保護孕妻勒死賊 判賠64萬
- 沒WHA邀請函 美挺台並鼓勵兩岸對話
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 新型聚合物需求強烈 科思創首季淨利年增率達157％
- 大溪區街口溪新設涵管 地方憂效果不佳
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 最凶殘檢察官 顏漢文免職、喪失公務員資格
- MTV今年很性平！ 艾瑪華森打敗金鋼狼奪最佳演員
- 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
- 林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰
- 跟國中妹喇舌 鄧佳華友人自打巴掌、磕頭道歉
- 小豬看房築愛巢？被爆密會豪門媳麻衣
- 台鐵端午疏運加開222列次 5/12訂票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No WHA invite yet; efforts to continue
- 永安海螺文化園區 納入前瞻計畫
- 川普馬克宏通電 5月底將會面
- 促支持台灣 美眾院領袖致函衛生部長
- 校園地中海風情 老校內新國小逆勢增班
- 陳冠宇升一軍 「無縫接軌」今先發
- MLB》被小聯盟投手屠殺 墊底球隊火掉前MVP
- 宿醉不到班？ 哈維遭禁賽3場
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- 狗狗不坐公車？ 這班狗狗公車開24班只載到2隻狗
- 法令空窗 oBike月底前擴大營業
- 擺脫一中桎梏 再出發
- 【愛讀書】 《漁港的肉子》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：我未收到WHA邀請函 總統府：高度遺憾及不滿
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分