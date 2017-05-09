陸委會：中國持續打壓 將造成兩岸關係巨大傷害

2017-05-09 10:26

〔記者林良昇／台北報導〕在中國杯葛施壓下，台灣迄今未收到世衛大會（WHA）邀請函，陸委會今早表示，我方絕不會屈服於北京壓力，會持續向國際發聲爭取台灣參加WHA及其他國際組織的權利；並向對岸呼籲，台灣民意不可輕侮，北京當局應審慎思考，持續打壓台灣國際空間的可能嚴重後果，切勿因僵化、對抗的政策思維和做法，造成兩岸關係不可回復的巨大傷害。

陸委會今早發出聲明表示，世界衛生組織（WHO）是非政治性組織，近年邀請我以觀察員身分參加WHA，是出於台灣對全球防疫及衛生安全的重大專業貢獻，以及維護台灣2300萬人民的健康安全權益，這也是基於守護全球每一個人健康的世衛組織宗旨，以及衛生防疫無疆界的世衛核心理念。

陸委會說，台灣參與WHA，完全符合世衛組織規章，也受到各國的高度支持，並已形成慣例。但今年中國大陸以其片面宣稱的政治理由，施壓世衛組織，阻撓WHO致發我邀請函，對於這種違背世衛組織宗旨，打壓我政府，無視台灣2300萬人民的權益，我方表達強烈的不滿與抗議。

陸委會強調，參與WHA，是台灣民意的高度期待。為避免因為台灣今年無法參與WHA而造成兩岸關係的負面影響，蔡總統已多次呼籲中方妥慎處理；陸委會也在今年3月下旬及5月初，兩度向中方表達立場，並願溝通化解分歧。惟對岸無視我方呼籲及嚴肅的提醒，仍堅持阻撓台灣參與WHA，如果WHO最終亦屈從北京壓力，則勢必嚴重傷害台灣人民感情，激起台灣民意的強烈反彈，甚至可能讓兩岸關係漸行漸遠。

陸委會指出，北京當局已連續阻撓台灣參加國際民航組織（ICAO）、WHO等國際組織，打壓台灣爭取參與國際組織及活動的基本權利，意圖藉此施壓我政府，達到其政治目的。

陸委會強調，我方絶不會屈服於北京的壓力，也會持續向國際發聲，爭取台灣參與WHA及其他國際組織的權益。台灣人民的聲音是政府的後盾，相信國際社會一定會重視台灣在全球衛生安全乃至其他人權及安全議題上的不可或缺角色，持續關注台灣參與的問題。

陸委會也向對岸呼籲，台灣民意不可輕侮，北京當局應審慎思考，堅持不讓台灣參加WHA及持續打壓台灣國際空間的可能嚴重後果，切勿因為僵化、對抗的政策思維和做法，造成兩岸關係不可回復的巨大傷害。