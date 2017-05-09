勞退新制平均提撥薪資 屏東最低 縣長這樣說…

潘孟安對屏東低薪表示驚訝，允諾深刻檢討。（記者侯承旭攝）

2017-05-09 10:18

〔記者侯承旭／屏東報導〕去年勞退新制平均提撥薪資屏東縣居全國倒數第一，引發網民熱議，屏東縣長潘孟安今天表示，這個數據他非常驚訝，會深刻檢討。

根據勞動部統計，去年全國勞退新制的平均提撥薪資為3萬6825元，屏東縣平均提撥薪資僅2萬8074元，全國最低。

屏東縣民紛紛表示，這樣的數據「不意外」、「屏東多數職缺的起薪只有最低工資」、「勞基法不適用屏東」。

潘孟安表示，他非常驚訝，會深刻檢討，但這個統計母體並未全面考量各縣市的產業結構與人口結構，農業與觀光服務業是屏東的重要產業，且自營作業者比例高，很多小公司人數低於5人、不必投勞保，這些都未列入統計。

潘孟安強調，低薪是年輕人的痛，必須改變現有的狀況，地方政府責無旁貸，希望能夠立即改善。