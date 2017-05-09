未獲邀赴WHA 外交部批WHO罔顧人權

2017-05-09 10:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）昨網路報名截止，但我仍未接獲邀請函。外交部今早發布新聞稿對此表示「深表遺憾與不滿」。

第70屆WHA將於本月下旬在瑞士日內瓦登場，但昨網路報名已截止，我仍沒有收到邀請函。衛福部長陳時中今早親自召開記者會，證實台灣確實未接獲WHA邀請函，表示深表遺憾與不滿，「心情也很沈重」，也表示將如期率團赴日內瓦，透過緊密雙邊與多邊會議，降低我國未獲邀與會的衝擊。

外交部今早也發布新聞稿證實未接獲邀請函。新聞稿指出，外交部誠摯感謝美國、加拿大、歐洲等理念相近國家、友邦、友我國家、國內外各界團體，支持台灣參與WHA，並採取具體行動，要求世界衛生組織（WHO）邀我與會。但迄昨未接獲WHO秘書處製發的邀請函，外交部對此深表遺憾與不滿。

外交部認為，WHO若屈從政治壓力不邀我與會，不僅枉顧台灣人民的健康人權，也將造成國際公衛體系的嚴重缺口。外交部呼籲WHO，切勿忽視各區域國家及國際醫衛團體的共同訴求，並正視台灣長期以來對全球公共衛生防疫以及健康人權的貢獻，與WHO會員國建立的醫衛夥伴關係，以及台灣作為全球防疫體系一環的重要性。

外交部也表示，衛福部長陳時中將率團前往日內瓦，期盼透過參與WHA、雙邊會議及參與周邊會議或活動等機會，直接與各國代表團及國際醫衛團體，就全球關切疫情發展及國際醫衛議題趨勢等交換意見，以確保全球健康安全得以有效維護。

外交部重申，WHO邀我與會符合其章程以及普世人權價值，台灣參與WHA將可與WHO及各國，共同落實聯合國「2030永續發展目標」第3項「確保健康生活方式及促進各年齡階層所有人之福祉」，籲請WHO注意到國際間普遍支持我有意義參與WHA的立場，正視台灣人民的健康權益及全球防疫體系不能有缺口。