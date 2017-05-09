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確定沒收到邀請函 衛福部長：深表不滿

衛福部長陳時中緊急召開記者會，表達對無法收到WHA的邀請函不滿與遺憾。（記者吳亮儀攝）

2017-05-09  09:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部今天早上緊急召開記者會，說明WHA（世界衛生大會）後續；衛福部發布新聞稿，表示「遺憾與不滿」，更強調會影響台灣民眾的健康權益和全球衛生缺口。

衛福部長陳時中表示「心情沉重」，他說，台灣沒辦法參加是我國和世界的損失，但仍有兩週的時間，會繼續努力。

陳時中說，去年是五月八日收到邀請函，只是沒附上報名的帳號密碼，今年是過了報名時限仍沒收到，但仍會如期出發前往瑞士日內瓦，並和多國舉行雙邊會談，將台灣經驗和各國分享。

陳時中說，已和許多友好國家聯繫，美日澳德法加等國也都出聲支持台灣，不過我國持續聯絡WHO秘書處，至今都沒有回應。

陳時中也回應媒體，若到時到日內瓦遇到中國代表，會維持不卑不亢的態度。

陳時中說，參加會議最重要的是資訊交換，因防疫無國界，訊息晚幾天都很危險，會對國家造成傷害，有區域性和世界性的傷害，「我們需要WHO、WHO也需要我們」。

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