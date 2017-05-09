前瞻條例卡關 時力要林全赴立院報告
2017-05-09 09:23
前瞻條例卡關，時力要林全赴立院報告。（記者劉信德攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會審議「前瞻基礎建設特別條例草案」持續卡關，立法院時代力量黨團今召開記者會指出，前瞻條例爭議越來越多，時力因此提出黨團版「強化基礎建設特別條例草案」；此外為解決僵局，也盼立法院會做成決議，邀請行政院長林全率領參與決策之部會首長、政務委員赴立院，就「前瞻條例」進行報告與詢答。
黨團總召徐永明表示，時力「強化基礎建設特別條例草案」規定，基礎建設計劃所需經費，應以四年為一期，分兩期以特別預算辦理，每期經費上限4450億元，並逐年編列預算。
依照時力版條例，經費來源得以舉債方式辦理，但每年舉債額度不超過「公共債務法」第5條第7項關於舉債上限的規定，解決債留子孫爭議。
時力版條例也建立退場機制，條例執行之計畫若有連續2年預算執行率未達50%，執行進度落後超過50%或因發生重大違失而嚴重損及公共利益，主管機關應啟動退場機制。
黃國昌也說，唯有林全院長赴立院明白交代，立院才能負責就接下來的前瞻條例與計畫擬定審查與監督程序。
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