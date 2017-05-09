WHA中國打壓台灣 郁慕明竟說「大國講原則」

新黨黨主席郁慕明。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-09 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年度世衛大會（WHA）22日將於瑞士日內瓦舉行，但截至網路報名期限，台灣遭中國打壓未獲邀請函。WHO宣達團團長蔡明憲舉行記者會，呼籲朝野共同提案譴責中國。新黨黨主席郁慕明卻在臉書說，應譴責蔡英文。

本報報導，台灣遭中國打壓無法進WHA，中方卻將責任推給台灣，中國國台辦發言人安峰山聲稱，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，為台灣參加世衛大會設置了障礙。台灣今年不能參加的責任完全在民進黨當局。

郁慕明在臉書上讚聲中國，批評蔡英文對九二共識不表態，拿一中的瓶裝台獨的酒，郁還說馬英九時期主張「一中各表」、「不統不獨」，中國均有給予空間。郁慕明認為，蔡英文呼籲中國在處理台灣加入WHA問題上要有大國格局，但大國作風是講原則的，不會反反覆覆。