台灣稅制獨厚外國人 謝金河：26季流出9.2兆台幣

財信傳媒董事長謝金河批評，由於台灣對本國人課重稅，對外國人課輕稅，已經造成台灣金融帳26季淨流出，金額高達9.2兆台幣。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-05-09 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕我國稅制經常被各界批評獨厚外資，財信傳媒董事長謝金河今天早上在網路貼文批評，由於台灣對本國人課重稅，對外國人課輕稅，已經造成台灣金融帳26季淨流出，金額高達9.2兆台幣，他呼籲大家應該好好面對這問題。

謝金河今天早上在臉書貼文寫到，稅制是經濟活動最重要的遊戲規則，但台灣本國人與外國人課稅稅率不同，人與資本就會從稅率較低的漏洞流出，以打籃球作為比喻，本國人拿到球，裁判立刻吹犯規，外國人拿到球30秒都沒有吹犯規，請問這場比賽誰會贏？

他還說「馬政府時代，我跑去找主導稅制改革的賴世葆委員，痛陳健全財政補充方案將來對台灣經濟及社會造成的重大傷害，但苦口婆心，國民黨立法院決定挾公平正義蠻幹，配合財長張盛和揣摸上意求功，造成今天台灣經濟的黑洞，不論誰執政，我們對本國人課重稅，對外國人課輕稅，而有錢人則千方百計讓自己的錢變成外資，形成台灣金融帳26季淨流出，金額高達9.2兆台幣的後遺症」

謝金河更強調，這個税制不改，漸漸地本國人的資金都變成外資，股市活躍的也只剩外資，台股即將上萬點，大家只看到台積電、鴻海、大立光三檔股票在動，內資老早已趴在地上，但這個獵殺本國人獨厚外國人的稅制，從2013年到現在都沒改變，台灣的稅制一直卡在財稅幫手上。