若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
2017-05-09 06:52
最新一份民調顯示，若國民黨派出新北市長朱立倫參選台北市長，與柯文哲、賴清德形成三強鼎立，朱立倫將拿下38％支持度贏過兩人。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕明年底就要舉行台北市長選舉，各大黨派陣營也開始積極備戰，有媒體報導指出，最新一份民調顯示，若國民黨派出新北市長朱立倫參選台北市長，他的支持度將小幅超過柯文哲1個百分點，若與柯文哲、賴清德形成三強鼎立，朱立倫將拿下38％支持度輕鬆贏過兩人。
據《TVBS》報導，該份民調結果指出，若明天就要進行台北市長投票，國民黨派出朱立倫對決現任市長柯文哲，柯文哲支持度為44％，微幅落後朱立倫45％支持度。若國民黨推派丁守中，丁守中支持度為41％，落後柯文哲的46％，若國民黨派出傅崐萁，傅崐萁支持度只有27％，落後柯文哲的56％。
若民進黨推派賴清德參選，和柯文哲、朱立倫三強對決，民調結果顯示，朱立倫獲得38％的支持度，柯文哲拿下27％，賴清德獲得26％。若民進黨推派姚文智參選，和柯文哲、朱立倫三強對決，有42％民眾支持朱立倫，37％支持柯文哲，姚文智只有11％支持度。
該份民調是由TVBS民意調查中心於106年4月28日至5月4日晚間6點半至10點進行，共接觸1158位20歲以上的台北市民，成功訪問有效樣本902位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 立院初審》公立教職員退休金 採最後15年均俸
- 司改分組決議 逐步擴大強制律師代理
- WHA中國打壓台灣 郁慕明竟說「大國講原則」
- 追討婦聯會國產 立委提案增訂政團解散條款
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- NBA》歐利尼克場上又起爭議 勇士格林：他打球很髒
- 雲門流浪者計畫 鼓舞年輕人走出去
- 賀馬克宏勝選 川普與聯合國紛致意
- 《自由廣場》桃園農博兩次參觀心得
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之3 － 龐城之春
- 樹林農會賄選案 理事長、常監被訴
- 又有美公民遭北韓逮捕 白宮表憂心
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 不能只靠蘋果供應鏈 林揆：培養更多台積電
- 國中生搭風帆 受困蓮池潭沙洲
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- MTV今年很性平！ 艾瑪華森打敗金鋼狼奪最佳演員
- 2400車位 清境擬蓋3立體停車場
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 老人共餐成趨勢 志工老化藏隱憂
- 台鐵八斗子站 人潮暴增亂象多
- 利菁不畏紅鞋怨 照樣買鞋送人
- 《拚國民黨主席》吳敦義對內開砲 諷黨變軟腳蝦
- 全大運》全國最速男 楊俊瀚百米飆10秒22
- 〈體檢家庭風險〉心靈放債者 要小心！
- 陳冠宇升一軍 「無縫接軌」今先發
- 墾丁滿州佳樂水 驚傳鱷魚出沒
- 宣告傳統領域 真柄部落：含公私地
- 台絃送愛偏鄉童 音樂的永恆極境捐10%票房收入
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 國五死亡車禍 父子2人同赴黃泉
- 北部上午恐有雷雨！中南部、花東達34度
- 中資違法買台股 金管會將修法重罰
- 建東豐快速道 議員憂單車道腰斬
- 187INC上演《五十道陰影》 女粉嗨到脫Bra
- 豬哥亮病房靜悄悄 不速之客驚動護士
- 《自由廣場》醫殯分流，配套呢？
- 擺脫一中桎梏 再出發
- 立志奪冠 南光中學國三愛班畢業前夕終達標
- 韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 園區二路行道樹穿鐵衣 市府：若礙生長將拆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分