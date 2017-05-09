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若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神

最新一份民調顯示，若國民黨派出新北市長朱立倫參選台北市長，與柯文哲、賴清德形成三強鼎立，朱立倫將拿下38％支持度贏過兩人。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-09  06:52

〔即時新聞／綜合報導〕明年底就要舉行台北市長選舉，各大黨派陣營也開始積極備戰，有媒體報導指出，最新一份民調顯示，若國民黨派出新北市長朱立倫參選台北市長，他的支持度將小幅超過柯文哲1個百分點，若與柯文哲、賴清德形成三強鼎立，朱立倫將拿下38％支持度輕鬆贏過兩人。

據《TVBS》報導，該份民調結果指出，若明天就要進行台北市長投票，國民黨派出朱立倫對決現任市長柯文哲，柯文哲支持度為44％，微幅落後朱立倫45％支持度。若國民黨推派丁守中，丁守中支持度為41％，落後柯文哲的46％，若國民黨派出傅崐萁，傅崐萁支持度只有27％，落後柯文哲的56％。

若民進黨推派賴清德參選，和柯文哲、朱立倫三強對決，民調結果顯示，朱立倫獲得38％的支持度，柯文哲拿下27％，賴清德獲得26％。若民進黨推派姚文智參選，和柯文哲、朱立倫三強對決，有42％民眾支持朱立倫，37％支持柯文哲，姚文智只有11％支持度。

該份民調是由TVBS民意調查中心於106年4月28日至5月4日晚間6點半至10點進行，共接觸1158位20歲以上的台北市民，成功訪問有效樣本902位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

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  • 民調結果指出，若國民黨派出朱立倫對決現任市長柯文哲，朱立倫獲得45％支持度，贏過柯文哲1個百分點。（資料照，記者賴筱桐攝）

    民調結果指出，若國民黨派出朱立倫對決現任市長柯文哲，朱立倫獲得45％支持度，贏過柯文哲1個百分點。（資料照，記者賴筱桐攝）

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