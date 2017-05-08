郭冠英吹捧陳星 台南綠委、議員齊聲撻伐

2017-05-08 22:44

〔記者王俊忠／台南報導〕對於郭冠英在臉書吹捧被控涉誘姦案的補教老師陳星是正人君子、愛國的人，因為陳星與統促黨交好又愛護美麗台南女兒，台南女兒愛上俊富台北人、還寫本小說胤美「色戒」，這怎使倭獨受得了？難怪被歹獨立委、媒體瘋狂罵。台南的立委、議員大聲撻伐郭冠英；林俊憲更批諷郭冠英是陳星的豬隊友！

立委林俊憲表示，可惜台灣就是沒有仇恨言論的相關制度，才會連社會案件、標案貪瀆都可以扯上統獨意識，才會讓郭冠英可以以挑釁全台灣人為樂，才會讓這種人持續囂張。

他說，繼劉毅之後，郭冠英出來幫陳星助拳，只是多了一位豬隊友而已，他奉勸陳星早日出來面對，否則違法標案越挖越深，豬隊友也會越來越多！

南市議員蔡旺詮也批郭冠英的話語讓人無法忍受，憤怒的想吐！目前應該是請陳星出來面對說清楚，而非躲在背後，讓郭冠英之流人等扭曲事實、顛倒是非！說如何的正人君子，愛護美麗的台南女兒！…這簡直是污辱所有台南人，請問這和愛不愛國有關嗎？愛你們所謂的中國，就是正人君子？就一定清白？這是那一個國家的偉大邏輯？

蔡旺詮請郭冠英等人不該顛倒是非、不該說這樣毫無人性的話，陳星應該立即出來說清楚，不要躲在後面。