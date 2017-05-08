日台交協招募人文社會專家 赴日短期研究

2017-05-08 22:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會公告，提供台灣人文、社會、文化、藝術與體育等領域人士，赴日進行1到2個月短期研究的機會，即日起受理報名。經書面甄選通過資格者，得獲來回機票、生活費與研究津貼等補助。日台交協表示，此活動是為促進日台交流，拓展在台灣的日本研究。

日台交協去年9月曾公告「2017年度日本台灣交流協會招聘活動簡章：人文‧社會科學相關領域」，上週五再公告此短期研究招聘，即日起展開第二回合招聘。該活動是提供給研究日本或日台關係的台灣人文研究者，或在文學、美術、舞台藝術、電影、文化財產及古蹟等修復保存、文化交流、文化團體設施經營管理、或體育運動等領域的台灣籍專業人士，一個赴日研究、調查或製作的短期研究機會。

活動簡章說明，申請者必須提出研究主題與具體研究計畫等，並自行選定研究合作對象。赴日研究時程至少需1個月，並以2個月內為限，申請者必須在今年9月20日至明年3月16日的期間內，開始並完成其研究活動。回台後必須在60天內提交成果報告書，日台交協並會公開其報告書。

該活動將以書面審查方式進行甄選，日台交協將補助獲選資格者來回機票、生活費與研究津貼等補助。此活動往年一年招聘一次，此次為2017年度第二次召開，受理申請截止日期為6月30日。日台交協表示，此活動是為促進日台交流，拓展在台灣的日本研究。活動申請書與詳情請見日本台灣交流協會官網（https://www.koryu.or.jp/taipei-tw/ez3_contents.nsf/all/F6D41DB378605FCD4925811700280862?OpenDocument）。