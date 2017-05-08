| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 政治

彭淮南任期將滿 林全反問外媒：你怎知一定要交接？

2017-05-08  20:33

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長林全日前接受彭博（Bloomberg）專訪。

根據行政院公佈的問答全文，彭博詢問林全，彭博的讀者很多是金融市場的成員，他們最在意的就是金融市場的穩定。今年到明年之間，台灣面臨最大的問題就是央行總裁任期，這個部分你們已經跟總統就接任人選討論過了嗎？基本的想法是如何？

林全說，他不做任何人事猜測，「你怎麼知道彭總裁一定要交接？」，他不做任何人事案的猜測及透露。

廣告
  • 行政院長林全日前接受彭博專訪。（彭博）

    行政院長林全日前接受彭博專訪。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 央行總裁 彭博 彭淮南 林全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：彭淮南任期將滿 林全反問外媒：你怎知一定要交接？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.