彭淮南任期將滿 林全反問外媒：你怎知一定要交接？

2017-05-08 20:33

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長林全日前接受彭博（Bloomberg）專訪。

根據行政院公佈的問答全文，彭博詢問林全，彭博的讀者很多是金融市場的成員，他們最在意的就是金融市場的穩定。今年到明年之間，台灣面臨最大的問題就是央行總裁任期，這個部分你們已經跟總統就接任人選討論過了嗎？基本的想法是如何？

林全說，他不做任何人事猜測，「你怎麼知道彭總裁一定要交接？」，他不做任何人事案的猜測及透露。