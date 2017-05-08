院長換人？ 林全：沒什麼不可以、政治很難講

2017-05-08 20:07

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長林全接受彭博社訪問，在被問及院長任期以及穩定性時，林全主動提到，該做的事情，也不是他都可以、有能力做得最好的，有很多也許是別人可以做得更好，「所以其實換人也沒有什麼不可以，政治的需要很難講」。

根據政院今晚公佈的訪談全文，彭博詢問林全，1996年後平均每任的院長任期大概只有17個月，林全擔任行政院後，是否有信心可以打破過去的不穩定？

林全表示，他並沒有意願一定要打破多長的任期。依台灣的政治環境，政治人物會有多長的任期，不是一個人的意願能夠決定的。而且沒有一個工作是非某人不可，所以他也不認為一定誰來做會比較好。他認為，既然來到這邊，做這個工作，就不要浪費時間，好好做，盡量把該做的事情在最短時間之內做完。

不過，林全也補充表示，如果做得好、還有機會做，所謂機會就包含主觀和客觀，主觀就是自己本身要有意願，沒有說一定要來，如果在這邊不能做事，那就不必來浪費時間，做別的事情也很愉快。但是除了主觀還有客觀，就算你想做，人家也不見得要找你做，政治環境本來就是這樣。

林全說，行政院長不是民選的，台灣是雙首長制，總統是民選的，但總統要找一個人來幫忙領導行政院。現在台灣的政治制度就是如此，當然這要考慮到總統的考量，還有整個政治局勢的變動。但他能做的就是，盡量幫忙把這些事情做得更好，不要浪費他的時間，也不要浪費大家時間，這份工作很重要，就盡量把每分每秒該做的事情做到好。但如果有一天要換別人，也希望下面的人能繼續把這份工作做到更好，就是這樣而已。

林全說，「任期這個事情，對我來說不是困擾，我從來不會為了這個事情困擾」。