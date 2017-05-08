林全：經濟與中國維持友善暢通關係 不應推開

林全認為，台灣的經濟必須跟中國維持比較友善、暢通的關係，這對台灣沒有什麼壞處。（彭博）

2017-05-08 20:13

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院今天公佈林全院長接受彭博（Bloomberg）專訪全文，彭博詢問台灣經濟有點太依賴中國，林全對此認為，台灣的經濟必須跟中國維持比較友善、暢通的關係，這對台灣沒有什麼壞處。從貿易和分工的立場來看，台灣跟對岸發展經濟關係，「不應該把他推開，而是應該想辦法創造雙方的互利」。

彭博追問，對於政府與中國貿易經濟關係的加強，林全並不反對？林全說：「當然，不反對」，台灣如果反對的話，對自己發展是不利的，我們絕對不反對，但我們希望有更多平等的發展，這樣有助於跟中國建立更密切的關係。

行政院今天將林全接受彭博專訪的34題問答全文，全數公佈在行政院官網上。彭博詢問「我們覺得台灣的經濟成長有點太依賴中國大陸，還有蘋果公司，您同意這個觀點嗎？若同意，該怎麼改變？」

林全說，台灣的經濟成長會跟中國或蘋果的投資有密切關係，是必然的結果；因為台灣跟對岸的產業距離這麼近，雖然現在還有很多競爭性，但有很多是互補的，且對岸有很大的市場。所以台灣的經濟必須跟中國維持比較友善、暢通的關係，這對台灣沒有什麼壞處。

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