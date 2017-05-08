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談台中捷運 林佳龍：勿以台北看天下

2017-05-08  19:35

〔記者張菁雅／台中報導〕前瞻計畫引起討論，台中市長林佳龍今天在市政會議表示，中央政府積欠地方太多又太久，在討論捷運建設時，不要以台北看天下，認為「太陽繞著台北轉」。

台中捷運公司董事長蔡岡廷今天在市政會議專案報告「台中捷運未來營運計畫」，他指出，台中捷運綠線目前總進度達70％，穩定朝107年11月試運轉、109年全線通車營運、110年正式營運目標邁進；未來配合「台中市民卡」，讓市民享有在地優惠，並提供高鐵、台鐵轉乘優惠，同時針對國際旅客發行1日票、3日票。

林佳龍聽取報告後表示，相對於北部捷運由中央政府出資4000多億元打造，台中捷運除中央挹注經費外，仍需自籌工程費；很多人現在於北部享受捷運帶來的便利時，自己的家鄉卻沒有捷運建設，中央政府積欠地方太多又太久。

林佳龍也說，有人以「機老酒」─機車、老人、酒駕在台中多，提出台中不適合建設捷運的說法，其實是倒果為因，因為沒有提供好的大眾運輸系統，才有發生這種現象，希望外界不要以台北看天下，認為「太陽繞著台北轉」。

林佳龍強調，軌道建設是百年大計，大眾運輸是進步城市長遠發展的指標，也是推動觀光旅遊的重要利器，交通建設本身要符合財務計畫，但更重要的是社會投資效益，藏富於民將帶動更大發展。

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  • 台中市長林佳龍希望外界討論捷運議題時，勿以台北看天下。（記者張菁雅攝）

    台中市長林佳龍希望外界討論捷運議題時，勿以台北看天下。（記者張菁雅攝）

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