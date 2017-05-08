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來自八田與一的故鄉 金澤與南市議會盼友誼永固

金澤市議會一行30多人前來台南市議會拜會。（南市議會提供）

2017-05-08  19:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會姐妹會金澤市議會，今天在議長黑沢和規率領下，與金澤市役所市長山野之義、加賀市役所副市長河合篤史、石川縣台灣華僑總會、金澤市公民館連合會以及金澤市觀光協會代表等一行30多人前來台南市議會拜會，南市議長賴美惠率議員及議會同仁熱烈歡迎。賴美惠表示，期許雙方未來交流層面更廣，友誼永固。

賴美惠表示，連結台南與金澤緣分的八田與一技師，直到現在許多台灣人對於八田技師興建烏山頭水庫嘉惠嘉南平原的貢獻仍舊相當感念，而台南與金澤的交流也從議會與議會之間，擴大到兩個城市，台南與金澤多年來每年輪流在對方城市舉辦「金澤週」、「台南週」，促進城市互訪與文化經貿交流。

賴美惠說，這樣的友好互動也擴大到台灣與日本，期許未來友誼長存，大家繼續加油。

金澤市議會議長黑沢和規說，未來台南與金澤之間不但交流會更多，層面也會更廣，從文化、教育、到經濟等，也祝福兩市友誼更上一層樓。

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