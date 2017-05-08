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仍沒收到WHA邀請函 衛福部：努力到開會前最後一分鐘

2017-05-08  19:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是世界衛生大會（WHA）網路報名截止最後一天，衛福部晚間召開記者會指出，會努力到召開大會前最後一分鐘。

我國至今仍沒收到邀請函，眼看就要錯過網路報名時間，衛福部技監、國際合作組主任許明暉在記者會說明，離召開大會還有一段時間，會持續努力，就算沒有收到邀請函，也會由部長陳時中率團到瑞士日內瓦參與。

媒體提問，中國表明要認同九二共識才能參加，許明暉說，世界衛生組織非關政治，而是關係到全球人的健康，而衛福部站在保護兩千三百萬人的健康權益，參與不應該收到任何影響。

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  • 世界衛生大會網路報名今天截止，衛福部還沒收到WHA邀請函，衛福部國際合作組技監許明暉（右）、公關主任劉明勳（左）舉行記者會，強調WHA未明確表明不邀台灣，22日前都不會放棄參與機會。（記者廖振輝攝）

    世界衛生大會網路報名今天截止，衛福部還沒收到WHA邀請函，衛福部國際合作組技監許明暉（右）、公關主任劉明勳（左）舉行記者會，強調WHA未明確表明不邀台灣，22日前都不會放棄參與機會。（記者廖振輝攝）

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