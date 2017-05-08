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民進黨拜會韓國智庫 盼韓支持台灣參與WHA

台灣加入WHO宣達團將於19日前往日內瓦，抗議中國打壓台灣餐與WHO等國際組織，台灣聯合國協進會今天（8日）舉辦民間宣達團記者會，呼籲台灣朝野不分藍綠，在立法院提案譴責中國，支持以台灣名義參與WHA。（記者朱沛雄攝）

2017-05-08  17:32

〔記者邱燕玲／台北報導〕民主進步黨2017韓國總統大選觀選團今（8）日陸續拜會韓國朝野各主要政黨的研究智庫，團長陳明文表示，韓國是台灣在亞洲的重要盟友，更應該在國際防疫工作上通力合作，他在拜會時向各智庫表達訴求並發送英文版說帖，期盼韓國能支持台灣參與世界衛生大會，以保障全人類的福祉。

觀選團今天先後拜會韓國最大在野黨共同民主黨智庫「民主研究院」，以及執政黨自由韓國黨智庫「汝矣島研究院」。陳明文表示，在政策形成的過程中，韓國各主要政黨的智庫扮演了重要角色，我們希望透過政黨間先期的政策溝通，推動雙方政府的進一步合作。

陳明文說，今天的拜會聚焦在政策討論，除了台韓醫療社福制度的差異、政策及選舉民調方式、朴槿惠事件後的政局發展之外，議題仍集中在南北韓關係、以及台韓關係與美中日等多邊關係的連動等進行討論。陳明文也強調，今天向韓國兩大政黨智庫提及支持台灣參加WHA議題時，獲得正面回應。

隨團發言人楊家俍引述「共同民主黨」智庫「民主研究院」金院長的回應表示，WHO是不涉及政治因素的國際組織，每一個國家都應該加入，台灣的加入一直被推遲，應該是外力的介入，這個問題應該要想辦法解決。楊家俍說，陳明文團長也率領觀選團成員們感謝韓國友人的支持，並邀請他們來訪台灣，加深雙方的瞭解。

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