台未接獲WHA邀請函 詹啟賢籲「政治放兩邊」

2017-05-08 16:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕世界衛生大會（WHA）報名截止日為台北時間9日清晨6點，但截至今天中午，台灣尚未接到大會邀請函。曾任衛生署長的國民黨主席候選人詹啟賢呼籲，兩岸領導人應正視台灣2300萬人的醫療基本人權，把政治放兩邊，務實參與WHA。

詹啟賢今天至新北市板橋區參加地方座談會時，受訪談到台灣未接獲WHA邀請的看法。

詹啟賢指出，20多年前他以衛生署長身分，帶領「中華民國重返WH0」宣達團連續3年以上，爭取友邦與國際友人支持，後來他以「無任所大使」身分走訪歐洲、美國、東南亞、日本等地區，為我國發聲、爭取權益，直到2008年以後，兩岸在92共識之後取得些許諒解，我國才正式受邀參加WHA。

詹啟賢表示，一路走來，他了解台灣參與WHA的過程得來不易，他誠摯希望，兩岸領導人正視台灣2300萬人的醫療基本人權，把政治放兩邊，務實參與WHA。