年改省下經費應挹注退撫？林濁水不客氣地說...
2017-05-08 19:05
〔即時新聞／綜合報導〕全教總今要求立院嚴審「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，省下的經費，應全數挹注退撫基金，才符合公平正義。民進黨立委段宜康表示，若真要說，不論中央、地方政府，都不該將省下的經費，倒入退撫基金，前立委林濁水對此深有同感，直言「節省支出並不等於有節餘」！
林濁水今於臉書撰文指出，段宜康提到，年改未來省下的經費，是屬於全民的，若要講道理，連中央政府節省下來的錢，都不該「挹注」給退輔基金，即使全額挹注，因先前破洞太大，遲早仍得破產。
林濁水說，這些話講得好又客氣，但如果不客氣、直白地講，「那麼，節省支出並不等於有節餘，否則布袋鎮要挹注為什麼還要舉債？」
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