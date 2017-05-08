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防狼師入侵補教業 陳亭妃今提案修法

2017-05-08  16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕杜絕不適任狼師入侵補教業！立委陳亭妃今天表示，補教業狼師並不受性平教育法規範，成為一大漏洞。今天她在立法院已完成性別平等教育法修法提案，將補教界比照校園的相關調查及通報機制，以保障孩子及優良教師的權益，讓家長們安心。

陳亭妃今天下午在臉書貼文表示，「揪狼師～亭妃除了在上個星期四提出補習及進修教育法的修法以外，在今日繼續完成性別平等教育法修法提案。」

她表示，她提案增修性別平等教育法修法第三十七條之一條文，將短期補習及進修教育聘用、雇用之教職與師資人員，準用本法中關於教育相關領域之教職員工，以及性侵害、性騷擾或性霸凌事件、建立檔案及調查、通報機制與追蹤輔導、各種保護救濟措施等所有規定，以保障優良補教老師的授課權益，並杜絕不適任狼師入侵補教業。

陳亭妃受訪說，補教業狼師，並不受性平教育法規範，成為一大漏洞，希望透過修法，把這個漏洞補起來。

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  • 立委陳亭妃在臉書貼文，指已完成提案修法杜絕不適任狼師入侵補教業。（圖擷取自臉書）

    立委陳亭妃在臉書貼文，指已完成提案修法杜絕不適任狼師入侵補教業。（圖擷取自臉書）

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