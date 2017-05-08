小英推特遭網軍攻擊 府：歡迎感受言論自由

總統蔡英文近來發佈多則推特，呼籲國際支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-08 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近來發佈多則推特，呼籲國際支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但留言區卻屢屢有中國網友留下酸言酸語。對此總統府發言人林鶴明回應，個人素養會反映在言論品質上，歡迎一起來體會言論自由。

在蔡英文推特下方留言的中國網友頗多，有人勸「蔡老闆」必須要了解一個現實，那就是任何國際空間裡，都有中國人存在；還有人嗆「改成中國台灣省就能參加了」。不過某個網友則表示，蔡英文一發推特，就一堆中國人來留言，可見中國網友刀子嘴豆腐心，其實是很愛小英的。

據《Nownews》報導，總統府發言人林鶴明指出，在網路平台上歡迎網友前來討論，並且歡迎他們來感受言論自由。