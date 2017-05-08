劉毅本名近似「小三」 童仲彥尷尬說不要笑
2017-05-08 16:21
童仲彥質疑劉毅仍在補習班教學。（記者郭安家攝）
〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥今早舉辦劉毅補習班聯合現勘記者會，下午又於議會開記者會，台北市教育局坦言，劉毅並非補習班負責人，也未登記於師資名單內；但童質疑劉毅在補習班違規教學，還追問教育局終身教育科專員曾煒傑「劉毅本名叫什麼？」曾回應「劉曉山」，由於發音與「小三」相同，令現場媒體竊笑，童趕緊說「不要笑！」化解尷尬。
童仲彥還說，「我有我的問題，我去就醫面對，我的問政跟以前一樣、只會更強，劉毅也有他的問題，希望他（劉）加入我的行列」，他覺得他跟劉毅有很多可以分享的；就像他現在上親密關係互動課程，每個月跟家防中心社工相處不錯，呼籲劉毅也開誠布公自己姓名，他可和劉毅分享交流、互相砥礪進步。
童仲彥表示早上現勘劉毅補習班，反遭補習班工作人員嗆，「聽說童仲彥疑似得禽流感，我好害怕，所以要戴口罩」。
童仲彥下午隔空表示，劉毅老師「你教學好，希望好還要更好」，如果正人君子、光明正大，就不要讓工作人員穿黑衣服、白色襯衫擋路。談到劉毅並未登記補習班師資，童仲彥還酸說，這跟食品含量不實，有什麼差別？並直言很誇張，但童又說「祝福你（劉）正人君子、教學有口碑。」
不過，教育局終身教育科專員曾煒傑指出，劉毅本名叫「劉曉山」時，引起媒體竊笑，童仲彥還趕緊說「不要笑！」化解尷尬。
為何針對劉毅補習班？童仲彥解釋，補習班母體過大，資源有限，所以採取方便抽樣，他對劉毅補習班有期許，跟陳國星、他的小三邱惠美沒有關係。
被控涉誘姦作家的補教名師陳國星，被翻出舊照，在台北市黃埔獅子會的餐敘中，除了和白狼張安樂合影，還和張安樂、邱惠美、補教名師劉毅一起出現在大合照中。
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