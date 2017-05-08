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WHA倒數 蔡英文10度推特發文

蔡英文總統上週連續在推特，以英日語發文，向國際社會喊話，今天下午第10度發文，她轉貼駐日代表謝長廷在日本《朝日新聞》的投書。（圖擷取自蔡英文推特）

2017-05-08  15:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）網路報名今天截止，我尚未收到邀請函。蔡英文總統上週連續在推特，以英日語發文，向國際社會喊話，今天下午第10度發文，她轉貼駐日代表謝長廷在日本《朝日新聞》的投書。蔡英文強調，台灣受惠於醫療環境，許多人的健康受到保護。期盼能夠實現參加世界衛生組織大會，對於全世界人們的健康與福址有所貢獻。

蔡英文今天2度在推特發文，上午轉貼駐美代表高碩泰在《華盛頓時報》的投書，內文強調疾病是沒有界限的，台灣作為全球公民一直在控制和減少傳染病傳散，對國際衛生和醫療的貢獻甚大，台灣不應該被排除在WHA之外。

今天下午則轉貼駐日代表謝長廷在日本《朝日新聞》的投書，謝長廷投書指出，台灣如被排擠在世界衛生組織（WHO）之外，世界保健衛生網將出現大的漏洞，對人類健康也將形成重大威脅。

國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天受訪表示，台灣不接受「九二共識」，出席WHA的前提和基礎就不復存在。對於我國尚未收到WHA邀請函，衛福部今天晚間6點，將由部長陳時中召開記者會說明。

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