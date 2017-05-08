劉毅補習班5到7項違規 童仲彥這樣說…
〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥今上午與北市府各單位聯合稽查劉毅英文補習班，童仲彥不得其門而入，但台北市教育局官員進場發現，該補習班違反5至7項缺失，包括疑似超收學生等情形，並限期劉毅補習班改善，否則處以停招。童仲彥下午開記者會隔空嗆「完全都有違規現象」、「早上新聞稿都提到，每一條都違法，我不知道為什麼這麼準！」
教育局終身教育科專員曾煒傑指出，劉毅英文補習班共登記學信、學勤、學智、學善4個文理短期補習班，但劉毅並非負責人，應是出資者，此外，4個短期補習班共有張姓、闕姓、劉姓等5位老師登記師資名冊及良民證，但劉毅不在師資名單內；若老師不在名單內，則會涉未報備教學。至於消費者是否涉及到被欺騙的感覺、廣告不實，還要進一釐清。
曾煒傑指出，今天稽查16項，發現5至7項缺失，包括補習班指登記教學英文，但擅自增加數學、自然、國文、社會；由於補習班違規在先，若未來要退費，補習班須依規定以1比1學費退款。此外，依照法規，短期補習班每生面積不得少於1.2平方公尺，以學勤為例只能收154名學生，但現場看到192個課桌椅，研判可能有超收、違規現象。
此外，教育局還查獲，劉毅補習班退費收據不符規定、立案證書未換發新版或未懸掛明顯處，師資聘用資格相關文件不完整、未備定型化契約等。
曾煒傑說，將依照立案補習班統一裁罰基準，限期半個月或一個月要求4間補習班改善，若複查還是一樣，則處以停招3個月，複查後再犯再處以停招6個月，若仍不改則撤銷立案。
童仲彥提出畫面控，劉毅有在補習班教學；但教育局研判劉毅可能過去有教學，但目前並未發現。至於消防局、建管處則未查獲補習班違規。
談到台北市長柯文哲支持補習班採取實名制，曾煒傑說明，補習班立案審查會用真名，但對外招生另外用一張DM，由於中央法令並未規範，未來會依據市府政策做規範，並討論是否修法，讓家長與學生有知的權利。
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