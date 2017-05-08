年改節省的經費 段宜康：不應挹注退撫基金！
〔即時新聞／綜合報導〕全教總今召開記者會，要求立院嚴審《公立學校教職員退休撫卹條例草案》，改革後節省的經費，全數倒入退撫基金，不應讓地方政府得利。對此，民進黨立委段宜康直言，「其實如果講道理，連中央政府省下的經費，都不該『挹注』給退輔基金！」
公務人員年改法案上週初審通過，節省的18%等經費，僅有中央部分要倒入退撫基金，恐縮短改革後的基金壽命。立院今審《公立學校教職員退休撫卹條例草案》，有了前車之鑑，全教總在記者會上要求，除嚴審法案，也要求省下的經費，中央、地方政府應全數挹注退撫基金，才符合公平正義。
段宜康今於臉書粉專分享本報〈18%錢落地方政府 教團批：年改不永續〉一文，並撰文指出，就算通過年改會版本，中央與地方政府省下的經費，全挹注到退撫基金，「地方政府如果不肯繼續舉債編列相關預算，最後還是『由中央政府補足之』」；軍公教舊制月退、18%優存，本就不是從退輔基金支出，而是中央、地方政府每年編列預算支付。
段宜康質疑，年改法案通過後，「未來省下的經費，是屬於全民的，為什麼要『挹注』給軍公教退輔基金？」他直言，不管是哪個版本通過，「就算不挹注，因為降低所得替代率，退輔基金也可以再多撐幾年；但就算全額挹注，因為先前的破洞太大，遲早也還是得破産」。
段宜康提到，李登輝、陳水扁、馬英九任內，都推動過年改，「如果他們可以有效改革，現在蔡英文就不必這樣吃力」；同樣地，若是現在能負起責任，這波改革後，立即啟動規劃軍公教勞的退休新制度，「就不會把爛攤子往後丟」。
段宜康說，「挹注」的結果，雖可「把退輔基金的死期往後拖」，大家也因此鬆口氣，短期內不必再做這種吃力不討好的事，但他坦言，未來又被逼到不得不解決的執政團隊，「只好再次拿起刀子，砍得更慘烈」。
段宜康感嘆，「這波的改革，只是讓給付公平一些；但沒有解決歷史的破洞。不如去除『挹注』帶來的樂觀假象，我們才能真正擔起應負的責任」。
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