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被問到郭台銘選總統 辜仲諒：不知道

2017-05-08  15:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近國內屢傳讓鴻海董事長郭台銘選總2020總統的聲浪，今天企業家、中信慈善基金會董事長辜仲諒也被問到此事，不過他回應「不知道。」

之前週刊民調顯示，若明天是總統大選，郭台銘將拿下35.7％支持度，比現任總統蔡英文的24.2％支持度高。據《蘋果》報導，今天有媒體詢問辜仲諒對於郭台銘選總統的看法為何，辜仲諒只簡單回應「不知道、要問郭台銘。」

至於日前裕隆集團嚴凱泰傳出身體不適開刀，辜仲諒則表示，他身為好友已去探望過，但不宜透露病況。

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  • 辜仲諒被問到郭台銘選總統此事，只簡單回應「不知道。」（資料照，記者羅沛德攝）

    辜仲諒被問到郭台銘選總統此事，只簡單回應「不知道。」（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 2020總統大選 辜仲諒 郭台銘
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