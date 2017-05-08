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審查公教年改 退休金均採計最後15年

立院司法及法制委員會今天（8日）審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。（記者朱沛雄攝）

2017-05-08  15:07

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今開始逐條審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。上週已表決通過，公務員採計在職最後15年平均俸額；今處理相關條文時，教職人員也採15年。

現行的軍公教人員退休金採計基準，均採在職最後1個月的俸額。年改會版本採計最後15年的平均俸額，司委會3日在審查「公務人員退休撫卹法草案」時，民進黨團經表決通過，採計在職最後15年平均俸額。

今在處理相關條文時，國民黨立委紛紛表達異議。王育敏與蔣乃辛認為，勞工最後未必會改成15年，這條應該保留。

教育部長潘文忠希望，公、教人員的規範盡量一致。

召委段宜康表示，相較於教育人員，公務員採行15年均俸相對比較不利，既然公務員都採15年，教育人員也應比照。

國民黨立委陳學聖要求表決，民進黨與時代力量以11比5通過行政院版草案，採計最後15年平均俸額。

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